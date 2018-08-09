Россия направила ноту посольству Греции из-за ситуации со священниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить ситуацию вокруг выдачи виз российским священникам.

МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой разъяснить ситуацию с выдачей виз российским священникам. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает "Интерфакс".

"Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, дать какие-то разъяснения на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва сейчас ожидает реакции Афин.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, а месячные визы.