ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия направила ноту посольству Греции из-за ситуации со священниками

16:30
  • четверг
  • 09 августа 2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить ситуацию вокруг выдачи виз российским священникам.

МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой разъяснить ситуацию с выдачей виз российским священникам. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает "Интерфакс".

"Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, дать какие-то разъяснения на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва сейчас ожидает реакции Афин.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, а месячные визы.

Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100