Потерянное свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Документ следствию передала авиакомпания Air France, самолетом которой тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Москву.

Свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля, которое было утеряно во время транспортировки его тела, нашлось. Как сообщили в Следственном комитете России, документ следствию передала авиакомпания Air France, самолетом которой тела погибших в ЦАР журналистов перевозили в Москву.

"Компания AirFrance предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля", - сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, пишет "Интерфакс".

По ее словам, документ будет выдан вдове журналиста.

Орхан Джемаль, а также Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской республике. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Во вторник погибших журналистов похоронили в Москве.