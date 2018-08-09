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Потерянное свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось

17:31
  • четверг
  • 09 августа 2018

Потерянное свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Документ следствию передала авиакомпания Air France, самолетом которой тела погибших в ЦАР журналистов были доставлены в Москву.

Свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля, которое было утеряно во время транспортировки его тела, нашлось. Как сообщили в Следственном комитете России, документ следствию передала авиакомпания Air France, самолетом которой тела погибших в ЦАР журналистов перевозили в Москву.

"Компания AirFrance предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля", - сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, пишет "Интерфакс".

По ее словам, документ будет выдан вдове журналиста.

Орхан Джемаль, а также Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской республике. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Во вторник погибших журналистов похоронили в Москве.

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