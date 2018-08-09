В Москве загорелся торгово-строительный комплекс "Молоток"

Торгово-строительный комплекс "Молоток" загорелся в Москве на Калужском шоссе. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

В Москве на Калужском шоссе загорелось двухэтажное здание торгово-строительного комплекса "Молоток". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Горит кровля помещения на площади 120 квадратных метров.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Между тем, еще один источник в экстренных службах сообщил, что возгорание уже ликвидировано.