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В Москве загорелся торгово-строительный комплекс "Молоток"

17:16
  • четверг
  • 09 августа 2018

Торгово-строительный комплекс "Молоток" загорелся в Москве на Калужском шоссе. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

В Москве на Калужском шоссе загорелось двухэтажное здание торгово-строительного комплекса "Молоток". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Горит кровля помещения на площади 120 квадратных метров.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Между тем, еще один источник в экстренных службах сообщил, что возгорание уже ликвидировано.

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