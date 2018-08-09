Путин поручил правительству разработать новые механизмы финансирования спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования физкультуры и спорта из внебюджетных источников.

Правительство должно разработать дополнительные механизмы финансирования физкультуры и спорта. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина размещено на сайте Кремля.

"Разработать по итогам проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года дополнительные механизмы финансирования физической культуры и спорта, в том числе крупных (значимых) общероссийских и международных мероприятий, из внебюджетных источников", - говорится в документе.

Доклад правительства об исполнении поручения президент ожидает до 1 октября 2018 года.