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Путин поручил правительству разработать новые механизмы финансирования спорта

17:55
  • четверг
  • 09 августа 2018

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования физкультуры и спорта из внебюджетных источников.

Правительство должно разработать дополнительные механизмы финансирования физкультуры и спорта. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина размещено на сайте Кремля.

"Разработать по итогам проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года дополнительные механизмы финансирования физической культуры и спорта, в том числе крупных (значимых) общероссийских и международных мероприятий, из внебюджетных источников", - говорится в документе.

Доклад правительства об исполнении поручения президент ожидает до 1 октября 2018 года. 

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