Украинский омбудсмен показала свежие фотографии Сенцова из колонии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой фотографии осужденного в нашей стране Олега Сенцова. На них режиссер, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с кроватью.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой три фотографии осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Об этом она написала в своем Facebook.

"По информации, которую ей (Москальковой, - прим. ред.) передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.

Ранее Татьяна Москалькова получила из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой содержат Сенцова, фотографии, сделанные 9 августа с его личного согласия.

Также она сообщила, что Людмила Денисова отправила ей фотокопию рукописного письма Сенцова. В нем он объясняет свой отказ от направления в больницу, передает "Интерфакс".

"Мне вряд ли разрешат перевод в Севастополь. А если и разрешат, то не факт, что там будет лучше", - отмечается в письме.

Кроме того, Москалькова отметила, что получит самое актуальное заключение о состоянии здоровья Сенцова в ближайшее время.

В среду сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что ее брат находится в катастрофическом состоянии.

Олега Сенцова задержали в Крыму и приговорили к 20 годам колонии в 2015 году. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке терактов. Украинец отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. В мае 2018 года он объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политических заключенных.