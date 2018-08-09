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ФАС одобрил покупку "М.Видео" сети Media Markt

18:26
  • четверг
  • 09 августа 2018

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке "М.Видео" сети магазинов Media Markt. По словам представителя ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке "М.Видео" сети Media Markt. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ФАС. 

"Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке", - сказал он.

Представитель ведомства добавил, что реализация сделки позволит привлечь в отрасль новые инвестиции и будет способствовать развитию сети. 

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