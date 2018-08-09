ФАС одобрил покупку "М.Видео" сети Media Markt

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке "М.Видео" сети магазинов Media Markt. По словам представителя ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке "М.Видео" сети Media Markt. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ФАС.

"Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке", - сказал он.

Представитель ведомства добавил, что реализация сделки позволит привлечь в отрасль новые инвестиции и будет способствовать развитию сети.