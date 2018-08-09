ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия сохраняет лидерство на ЧЕ по летним видам спорта

20:07
  • четверг
  • 09 августа 2018

Российская сборная продолжает лидировать в командном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Он проходит в Великобритании и Германии.

Российские спортсмены пополнили копилку наград на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Великобритании и Германии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки золото у Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой в плавании брассом, выиграв дистанцию 50 метров. Дарья Устинова заняла второе место в заплыве на 200 метров на спине. В прыжках с трехметрового  трамплина серебро и бронза  У Ильи Захарова и Евгения Кузнецова.

Сборная России продолжает лидировать по числу наград в командном зачете.

Главное сегодня
Александр Бондарь
Александр Бондарь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100