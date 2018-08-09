Россия сохраняет лидерство на ЧЕ по летним видам спорта

Российская сборная продолжает лидировать в командном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Он проходит в Великобритании и Германии.

Российские спортсмены пополнили копилку наград на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Великобритании и Германии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки золото у Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой в плавании брассом, выиграв дистанцию 50 метров. Дарья Устинова заняла второе место в заплыве на 200 метров на спине. В прыжках с трехметрового трамплина серебро и бронза У Ильи Захарова и Евгения Кузнецова.

Сборная России продолжает лидировать по числу наград в командном зачете.