США грозят России новыми санкциями. Главное

Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, разговор с Москвой с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив, о чем российская сторона заявляла неоднократно. Вашингтон объявил о расширении списка ограничительных мер в отношении нашей страны. На этот раз из-за дела Скрипалей.

Официально обвинение не предъявлено, отсутствует не только решение суда — самого процесса еще и в помине нет, а наказание уже есть. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое истинное отношение к правосудию и международным законам. И в очередной раз дал повод усомниться в адекватности, предсказуемости и последовательности своей внешней политики, отмечает "ТВ Центр".

В США еще не улеглись страсти относительно недавней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой американский лидер демонстрировал стремление улучшать отношения между двумя странами, как Госдеп выступил с предупреждением о введении новых санкций против Москвы в связи с делом Скрипалей. Забывая о так любимой на словах презумпции невиновности, высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства США заявил, что в результате применения "Новичка" в британском Солсбери Москва нарушила международное право, а потому это грозит ей ограничительными мерами. В Кремле в ответ удивились подобным выводам.

"Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой и подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной ранее, в нашем понимании, и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и несоответствующими международному праву", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Санкции Вашингтон обещает ввести в два этапа. Пакет, который вступит в силу 22 августа, отчасти будет дублировать уже существующие ограничения. Речь идет об избирательном запрете поставок в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, то есть, продукции, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В том числе, использующихся в авиационной промышленности. США пытаются лишить Россию тех товаров, которые она сама пока не производит и не сможет быстро заменить, например, китайскими аналогами. При этом что касается космических проектов и поставок необходимого оборудования, то здесь Госдеп готов сотрудничать и не применять санкции. Принципиальность и желание наказать Москву отходят на второй план в ситуациях, когда американцы зависимы от российского экспорта. Второй пакет санкций, который грозятся ввести осенью, в российском посольстве назвали "драконовским". Это снижение уровня дипломатических отношений, запреты на полеты "Аэрофлота" в США и практически полное перекрытие экспорта-импорта между странами.

Правда, Госдеп дает России шанс "исправиться": убедить Вашингтон в том, что не станет применять химическое оружие в будущем и допустит международных наблюдателей. На выполнение требований Москве отвели 90 дней. И тогда, может быть, второго пакета санкций не будет. Очередной набор рестрикций готовят и американские сенаторы. Они завернули их в обертку законопроекта, якобы защищающего американскую безопасность от агрессии Кремля.

"Мало того, что от нас требуют поменять наше поведение. Подразумевается, что мы должны, по идее, Крым вернуть срочно, до ноября месяца. Ну, разобрать там Крымский мост и так далее. Мы должны пообещать, что не будем больше использовать химическое оружие. То есть, подразумевается, что мы фактически признаем, что мы отравили Скрипалей. И после этого обещания над нами смилостивится, и направят сюда, в российские службы проверяющих контролеров и будут Россию контролировать. Это оккупация. Фактически оккупация", - возмущается политолог Андрей Суздальцев.

Такие же ультимативные требования относительно химического оружия США выставляли Ираку. Сейчас в очередной раз пытаются задавить санкциями и изолировать Иран. В российском МИД заявили: Москва с собой так разговаривать не позволит. А повод для введения рестрикций назвали надуманным.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиций силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. В качестве условия для снятия санкций выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования. Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания так называемого дела Скрипалей, он просто очевиден. Стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России. Помимо прочего, это попытка выставить наше государство, как невыполняющее свои международные обязательства. В данном конкретном случае, по Конвенции о запрещении химического оружия. Хотя всем прекрасно известно, что Россия еще в прошлом году полностью ликвидировала свои запасы химоружия в соответствии с обязательствами по ОЗХО", - заявила представитель МИД Мария Захарова.

А вот американцы, в свою очередь, этого так и не сделали, напомнили в нашем МИД, и постоянно переносят сроки уничтожения своего химического арсенала. Российская сторона займется проработкой ответных действий на очередной недружественный шаг из-за океана. Когда будет понятно все-таки, какие конкретно меры вводит Вашингтон. На ситуацию с возможным введением рестрикций первыми отреагировали биржи. Рубль просел по отношению к иностранной валюте, но сейчас отыгрывает свои позиции назад. Министры экономического блока правительства в угрозах из-за океана катастрофы не видят. И не такое переживала наша экономика, которая уже выработала иммунитет к внешним воздействиям.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".