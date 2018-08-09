МЧС предупредило москвичей о жаре в столице в пятницу

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило москвичей о повышении температуры воздуха до 28 градусов в пятницу в Москве.

Температура воздуха в Москве в пятницу повысится до 28 градусов тепла. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС столицы.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета 10 августа 2018 года на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 9 августа на 10 августа 12-14 градусов, в центре города 15-17 градусов, днем 10 августа 26-28 градусов", - говорится в сообщении.

Облачность ожидается небольшая, без осадков. Ветер будет слабым. Как сообщили ранее в Гидрометцентре, в пятницу объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров.