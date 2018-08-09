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Скончался режиссер Дмитрий Брусникин

20:12
  • четверг
  • 09 августа 2018

На 61-м году жизни скончался Заслуженный артист России и режиссер Дмитрий Брусникин. Ранее он был назначен на должность руководителя столичного театра "Практика".

Режиссер Дмитрий Брусникин, недавно назначенный на должность руководителя столичного театра "Практика", скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает сайт МХАТ имени Чехова.

"9 августа 2018 года не стало Дмитрия Владимировича Брусникина - коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актера, режиссера и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженного деятеля искусств России", - отметили в сообщении.

Также театр выразил соболезнования супруге актера, его родным и близким.

"Его уход - шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича", - отметили в театре.

Дмитрий Брусникин работал в МХАТ и занимался преподавательской деятельностью в школе-студии МХАТ. С мая 2018 года он являлся художественным руководителем столичного экспериментального театрального центра новой драмы "Практика".

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