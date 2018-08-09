Государство даст госгарантии на перспективные высокотехнологичные продукты

Государство предоставит госгарантии на сумму почти 300 миллиардов рублей до конца 2040 года "Фабрике проектного финансирования". Этот инвестиционный механизм был недавно запущен на базе Внешэкономбанка.

В четверг на заседании наблюдательного совета ВЭБ Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о финансировании только тех проектов, которые будут реализовываться в реальном секторе экономики, рассказал "ТВ Центр". Это создание современных производств, перспективных высокотехнологичных продуктов и услуг. Такие проекты пройдут тщательный отбор и только лучшие получат государственные гарантии. В частности, наблюдательный совет рассмотрел возможность финансирования проекта по созданию новых орбитальных спутников связи и телерадиовещания.