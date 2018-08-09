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Государство даст госгарантии на перспективные высокотехнологичные продукты

22:43
  • четверг
  • 09 августа 2018

Государство предоставит госгарантии на сумму почти 300 миллиардов рублей до конца 2040 года "Фабрике проектного финансирования". Этот инвестиционный механизм был недавно запущен на базе Внешэкономбанка.

В четверг на заседании наблюдательного совета ВЭБ Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о финансировании только тех проектов, которые будут реализовываться в реальном секторе экономики, рассказал "ТВ Центр". Это создание современных производств, перспективных высокотехнологичных продуктов и услуг. Такие проекты пройдут тщательный отбор и только лучшие получат государственные гарантии. В частности, наблюдательный совет рассмотрел возможность финансирования проекта по созданию новых орбитальных спутников связи и телерадиовещания.

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