Суд лишил Смолова прав, пока он подписывал контракт с "Локомотивом"

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов подписал контракт с московским клубом "Локомотив". Событие, которое сейчас живо обсуждают болельщики, магическим образом оказалось связанным с цифрой 9. Сумма сделки составила 9 миллионов евро, объявлено о ней сегодня, 9 августа. Выступать Смолов будет под номером 9.

"Ура, дядя Федор приехал", - так оригинально, используя кадры из знаменитого мультика про "Простоквашино", футбольный клуб "Локомотив" через соцсети порадовал своих болельщиков новым приобретением. На острие атаки выдвинули Фёдора Смолова, возложив на того великие надежды, рассказал "ТВ Центр". И тот не оплошал, в первом же матче забил трёшечку. Правда пока виртуально, в компьютерной игре.

В предыдущем своем клубе, "Краснодаре", Смолов провел три года. В 64-х матчах забил сто голов, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. "Краснодар" сначала хотел за Смолова 16 миллионов евро, потом умерил аппетит до 14, потом до 10. Согласно инсайдерской информации сошлись на девяти.

"Все три стороны договорились. Мы, предыдущий клуб Федора, сам Федор и его агент. Вот мы пришли ко всеобщему согласию", - сообщил гендиректор ФК "Локомотив" Илья Геркус.

Нападающий сказал, что рад оказаться в стане железнодорожников. С гордостью будет носить девятый номер.

"Я в 14 лет приезжал на просмотр сюда в футбольную школу "Локомотива". Находился здесь три месяца на просмотре, но, к сожалению, не был взят в команду. Я помню, что я безумно переживал, потому что на тот момент мне выдали уже форму с 17 номером, как сейчас помню и когда меня не оставили в команде я плакал очень долго", - рассказал Смолов.

Девятка на футболке, 9 миллионов евро за переход, 9 миллионов рублей стоила BMW Федора Смолова, выпущенная ограниченной серией всего в четыреста автомобилей. В России были проданы всего 20.

Быстрая машина для скоростного игрока. На кадрах видеонаблюдения, снятых в ночь на 1 августа, видно, как иномарка вылетела из-за поворота на большой скорости, пересекла встречную полосу и врезалась в дорожное ограждение.

Быстро ехал, быстро бегал. Федор Смолов с места ДТП скрылся. Говорят, правда, по дороге успел сделать селфи с фанатом. Футболист выглядит вроде как всегда неплохо. Ухожен и ни единой царапины. Потом Смолов заявил инспекторам – в ту ночь был сильно уставшим. Согласился оплатить снесенные дорожные ограждения. В день рассмотрения дела в суде улетел в Москву, чтобы вместо протокола судебного заседания подписать новый контракт.

"И назначить наказание в виде лишения управления транспортным средством сроком на один год", - постановил суд.

Предстоящий год – без машины, за оставление места ДТП, четырехлетний контракт с действующим чемпионом России по футболу – события всего одного дня Федора Смолова. Впереди первая, уже настоящая игра в воскресенье в Оренбурге с местным клубом. Лига чемпионов и, по неофициальным данным, чуть более трех миллионов евро зарплаты в год.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"