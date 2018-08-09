Кандидаты в мэры Москвы активно работают с избирателями

Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов на должность мэра Москвы – Вадима Кумина, Ильи Свиридова и Михаила Дегтярева. Сами же претенденты на должность главы города продолжили предвыборную кампанию. Так в штабе кандидата-самовыдвиженца Сергея Собянина представили агитационную программу.

Узнать любопытные факты из истории Москвы можно будет у станций метро, в парках, на главных улицах города, рассказал "ТВ Центр". Пикеты в поддержку Сергея Собянина в его штабе решили проводить в очень необычном формате, с использованием современных технологий. Очки дополненной реальности позволят совершить самое настоящее путешествие во времени. Любое столичное здание предстанет в том виде, в котором его застали предыдущие поколения.

"Любой житель города может подойти на такой пикет. Соответственно, подойти к ребятам и узнать какая же была Москва. Узнать в четырех различных периодах временных. Это очень необычно. Это новая технология", - рассказала волонтер избирательного штаба Собянина Юлия.

Но это – лишь часть агитационной кампании, представленной в штабе Сергея Собянина. Волонтеры – а их более 10 тысяч – презентовали свою фирменную форму, в которой с понедельника они начнут поквартирные обходы, организуют креативные пикеты и продолжат собирать наказы избирателей на улицах. Пожеланий горожан накопилось уже более восьми тысяч, которые легли в основу 146 программ развития для каждого района столицы.

"Это соответствует концепции Собянина о равенстве. Он говорит: для меня равенство состоит в обеспечении, по возможности, равного доступа к объектам социальной и производственной инфраструктуры. Важнейший сдвиг философии, что спальный район — он не спальный. Потому что это неудовлетворительное требование для большинства москвичей. Они хотят в этих районах своих, чтобы уменьшить всякие маятниковые поездки за какими-то нуждами, включая культурные, они хотят получать их там", - сказал глава избирательного штаба Константин Ремчуков.

Кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов вместе с координатором движения "Архнадзор" приехал на улицу Варварка. Обсуждали вопросы охраны зданий, которые представляют историческое и культурное наследие. Выдвиженец от партии "Справедливая Россия" напомнил, что территория вокруг "Зарядья" считается особо охраняемой.

"Мы сейчас стоим, по сути, самое такое священное место и Москвы и России. Это – действительно заповедная территория. Охранная зона Кремля. И я как кандидат в мэры Москвы выступаю за, прежде всего, сохранение исторического наследия Москвы и восстановления тех утраченных исторических элементов, которые на сегодняшний день мы не видим", - сказал Свиридов.

Кандидат Вадим Кумин на юге столицы встретился с обманутыми дольщиками. Несколько тысяч человек уже много лет не могут получить квартиры в ЖК "Царицыно". Представитель КПРФ пообещал, что поднимет вопрос в разговоре с лидером партии.

"Застройщик фактически истратил деньги по своему усмотрению. Скрылся, другими словами. Обанкротился. Люди взяли ипотеку, и уже несколько лет снимают квартиру, платят ипотеку и не могут получить свое жилье. Город признал, что такая проблема есть и даже определил подрядчика, что мы приветствуем, компанию в лице города, городскую компанию, со стопроцентным участием города, Мосотделстрой. Мы приветствуем такое решение городских властей", - сказал Кумин.

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев по поручению лидера партии в четверг был в Казани на выставке авиакосмических технологий. По его мнению, знания авиаторов могли бы пригодиться и власти.

"Мы хотели бы, чтобы инженеры-авиационщики больше приходили во власть, в управление городом. Потому что Москва сегодня — это настолько сложный механизм, что иногда и самолетные, и вертолетные двигатели и системы не могут сравниться по сложности с процессами, которые происходят в огромном мегаполисе", - заявил Дегтярев.

Мосгоризбирком занимался в четверг решением текущих вопросов. Комиссия зарегистрировала новых доверенных лиц кандидатов. Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Отдать свое предпочтение одному из пяти кандидатов будет возможность не только в столице. Для дачников откроют более 200 участков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться можно, посетив офис "Мои документы" или удаленно на сайте "Госуслуги".

Александр Огородников, "ТВ Центр"