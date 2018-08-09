Россиянки выиграли золото в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на ЧЕ

Пловчихи сборной России выиграли заплыв в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Глазго. Результат составил 3 минуты 54,22 секунды.

Женская сборная России стала первой в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Глазго. Об этом сообщает ТАСС.

С результатом 3 минуты 54,22 секунды финишировали Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева. Вторыми стали датчанки (3.56,69), а тройку замкнули британки (3.56,91).

После этой эстафеты завершились соревнования по плаванию на чемпионате Европы.

Теперь российская команда завоевала 26 медалей на турнире. Он проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.