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Россиянки выиграли золото в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на ЧЕ

20:53
  • четверг
  • 09 августа 2018

Пловчихи сборной России выиграли заплыв в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Глазго. Результат составил 3 минуты 54,22 секунды.

Женская сборная России стала первой в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Глазго. Об этом сообщает ТАСС.

С результатом 3 минуты 54,22 секунды финишировали Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева. Вторыми стали датчанки (3.56,69), а тройку замкнули британки (3.56,91).

После этой эстафеты завершились соревнования по плаванию на чемпионате Европы.

Теперь российская команда завоевала 26 медалей на турнире. Он проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. 

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Анастасия Фесикова
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