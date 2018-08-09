Родители супруги президента США Дональда Трампа получили американское гражданство. Виктор и Амалия Кнавсы в четверг приняли присягу в качестве граждан Соединенных Штатов.

Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Виктора и Амалии Кнавс.

Супруги из Словении приняли присягу в качестве американских граждан в четверг в Нью-Йорке. Они проживали в США как постоянные резиденты.

Кнавсы воспитывали Меланью в индустриальном городе Севница в то время, когда Словения была частью Югославии. Виктор работал продавцом автомобилей, а Амалия работала на текстильной фабрике. Отцу Меланьи в настоящее время 74 года, матери - 73. Ее супругу, президенту США Дональду Трампу 72 года.