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Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

20:47
  • четверг
  • 09 августа 2018

Родители супруги президента США Дональда Трампа получили американское гражданство. Виктор и Амалия Кнавсы в четверг приняли присягу в качестве граждан Соединенных Штатов.

Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Виктора и Амалии Кнавс. 

Супруги из Словении приняли присягу в качестве американских граждан в четверг в Нью-Йорке. Они проживали в США как постоянные резиденты. 

Кнавсы воспитывали Меланью в индустриальном городе Севница в то время, когда Словения была частью Югославии. Виктор работал продавцом автомобилей, а Амалия работала на текстильной фабрике. Отцу Меланьи в настоящее время 74 года, матери - 73. Ее супругу, президенту США Дональду Трампу 72 года. 

 

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