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СК Белоруссии освободил задержанных по делу "БелТА" журналистов

21:29
  • четверг
  • 09 августа 2018

Следственный комитет Белоруссии освободил из-под стражи журналистов портала Tut.by. Их подозревают в несанкционированном доступе к информации агентства БелТА.

Журналисты портала Tut.by освобождены из-под стражи в Белоруссии. Такое решение принял Следственный комитет Республики.

"Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой (главного редактора портала Tut.by). Также после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу", - отмечается в сообщении ведомства.

Задержанные по этому делу подтвердили факт незаконного доступа к информленте агентства.

"Добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела", - отмечается в сообщении СК.

Сама Мария Золотова  признала, что "с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". С учетом установленных обстоятельств, а также того, что Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица".

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