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Ремчуков: Избирательная кампания Собянина вступает в новую фазу

21:09
  • четверг
  • 09 августа 2018

Глава избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Константин Ремчуков анонсировал начало новой фазы агитационной кампании. В ней примут участие более 10 тысяч волонтеров.

Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина в ближайшее время вступит в новую фазу. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на главу избирательного штаба Константина Ремчукова.

"Основная масса волонтеров с 13 августа выйдет в город и начнет осуществлять поквартирный обход. Более 2,5 тысячи волонтеров выйдут с пикетами в городе. Более тысячи муниципальных депутатов будут проводить агитацию районов", - сказал он.

По его словам, агитация кандидата Собянина будет яркой, современной и технологичной. Новая фаза кампании пройдет при участии 10 тысяч волонтеров.  

"Мы занимались тем, что проводили с ними занятия, обучали как им вести себя, как агитировать, как выяснять проблематику, которая волнует людей. Сейчас мы исходим из того, что программа закончилась и можно людей выпускать на улицы", - рассказал Ремчуков.

Глава штаба пояснил, что волонтеры будут носить форму с символикой избирательного штаба Собянина с эмблемой "Я волонтер".  В агитационной кампании будут принимать участие также доверенные лица кандидата, которых в настоящий момент 152.

Активная часть агитационной кампании стартует 13 августа. В ее рамках планируются восемь видов пикетов в районах, парках, метро, а также планируются мобильные пикеты. Предусмотрены 18 видов агитационной продукции, в том числе значки, наклейки, открытки и магниты. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.

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