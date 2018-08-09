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Подписано распоряжение об изъятии участка, где снималось шоу "Дом-2"

21:56
  • четверг
  • 09 августа 2018

Правительство Москвы утвердило изъятие участка, на котором расположена съемочная площадка популярного реалити-шоу "Дом-2". Власти столицы выделят для него новый участок, который будет находиться рядом с прежним.

На официальном портале мэра и правительства Москвы опубликовано распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съемочная площадка популярного реалити-шоу "Дом-2".

В документе отмечается, что пять объектов недвижимого имущества вблизи деревни Летово, которые принадлежат обществу "ЕТК-Инвест", изымаются "для государственных нужд", а именно для строительства автомобильной дороги Марьино - Саларьево.

До этого сообщалось, что власти столицы выделят новый участок съемок "Дома-2". Он  будет находиться рядом с прежним, передает ТАСС.

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