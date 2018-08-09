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Минское "Динамо" разгромило "Зенит" в Лиге Европы

22:04
  • четверг
  • 09 августа 2018

Петербургский "Зенит" проиграл с разгромным счетом минскому "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Команда Сергея Семака уступила подопечным Сергея Гуренко со счетом 0:4.

В Минске завершился матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Местное "Динамо" разгромило петербургский "Зенит" со счетом 4:0. Об этом сообщает TVC.ru.

Главный тренер питерцев Сергей Семак принял решение выставить на эту игру полурезервный состав. В частности, в воротах вместо основного голкипера Андрея Лунева играл его сменщик Юрий Лодыгин. Именно он допустил ошибку после того, как Урош Николич ударом со штрафного открыл счет в матче на 12 минуте.

На 32 минуте преимущество белорусской команды удвоил Владимир Хващинский, поразив нижний левый угол ворот "Зенита". Спустя восемь минут третий гол в ворота россиян забил Нино Галович. 

Во второй половине встречи "Зенит" много атаковал, но так и не смог поразить ворота Андрея Горбунова. А на 67 минуте четвертый гол забил Николич, оформивший дубль.

Ответная игра между этими командами пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

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