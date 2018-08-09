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Боевики запустили беспилотники в направлении российской авиабазы в Сирии

22:18
  • четверг
  • 09 августа 2018

Боевики в Сирии запустили беспилотник в направлении российской авиабазы Хмеймим. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, БПЛА был уничтожен зенитными установками на удалении от базы. Пострадавших и материального ущерба нет.

Сирийские боевики запустили беспилотник в направлении российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", - сказал он. 

По словам Цыганкова, пострадавших и материального ущерба нет. Авиабаза работает в штатном режиме. За июль 2018 года российские военные обезвредили 25 беспилотников с различными боеприпасами, направлявшихся к авиабазе Хмеймим. 

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