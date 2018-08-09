Автобус сбил трех человек в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах автобус сбил трех человек. Двое из них получили тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Три человек попали под колеса автобуса в районе автовокзала в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

ДТП произошло в Шараповском проезде. После наезда автобуса, двое пешеходов получили тяжелые травмы. Их госпитализируют.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.