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Автобус сбил трех человек в подмосковных Мытищах

22:56
  • четверг
  • 09 августа 2018

В подмосковных Мытищах автобус сбил трех человек. Двое из них получили тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Три человек попали под колеса автобуса в районе автовокзала в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

ДТП произошло в Шараповском проезде. После наезда автобуса, двое пешеходов получили тяжелые травмы. Их госпитализируют.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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