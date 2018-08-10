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В посольстве России сообщили об ухудшении состояния здоровья Бутиной

07:16
  • пятница
  • 10 августа 2018

Из-за постоянно низкой температуры в камере у задержанной в США Марии Бутиной обострился хронический артрит, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. Также гражданку России не выводят на прогулки на воздух. Вместе с тем ей все же разрешили пользоваться спортзалом и улучшили рацион.

Представители посольства России в Вашингтоне поделились подробностями содержания в американской тюрьме задержанной Марии Бутиной, отметив появившиеся у россиянки проблемы со здоровьем. Заявление диппредставительства цитирует "Газета.ру".

"Из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Её не выводят на прогулки на воздух", - рассказали дипломаты, добавив при этом, что, в целом, условия содержания стали несколько мягче - Бутиной разрешили пользоваться спортзалом и улучшили рацион.

Также в посольстве отметили, что задержанная россиянка просит передать благодарность всем, кто поддерживает ее и родителей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в американской тюрьме Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией. В частности, на нее оказывается психологическое давление, а в камере постоянно устраиваются обыски.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Как считают в Минюсте Соединенных Штатов, с 2015-го по 2017 год она, находясь в стране по студенческой визе, работала на российского чиновника высокого ранга. Бутину обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

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