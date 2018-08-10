У Голанских высот появятся посты российской военной полиции

Возле демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля появятся восемь постов российской военной полиции. Эти объекты призваны стать гарантами безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев сообщил, что возле демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля появятся восемь российских постов. Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы сейчас находимся в Эль-Весии, провинция Эль-Кунейтра, где выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции. В дальнейшем будет выставлено еще семь постов", - сказал Зайцев, отметив, что эти посты призваны стать гарантами безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра.

Вместе с тем генерал-лейтенант Сергей Кураленко уточнил, что посты выставят перед контролируемой силами ООН демилитаризованной зоной.

3 августа стало известно, что впервые с начала сирийского конфликта миссия ООН побывала у подножия Голанских высот и смогла проехать к местам, которые по соглашению с Израилем являются нейтральной территорией и контролируются сотрудниками международной организации. Это стало возможным благодаря российской военной полиции, обеспечившей безопасный проход колонны.

В 2012 году работа международных наблюдателей в регионе была приостановлена по соображениям безопасности.