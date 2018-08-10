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По делу о покушении на Мадуро в Венесуэле задержали 10 человек

07:42
  • пятница
  • 10 августа 2018

В Венесуэле по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро задержали уже 10 человек. Активная фаза расследования все еще продолжается.

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль поделился подробностями хода расследования попытки покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет "Газета.ру".

Так, по подозрению в участии в преступлении задержаны уже десять человек. Кем именно являются эти люди - заказчиками, организаторами или исполнителями - Ревероль не уточнил. По его словам, активная фаза расследования все еще продолжается.

Ранее стало известно, что двое депутатов Национального учредительного собрания Венесуэлы Хулио Борхес и Хуан Рекесенс, которых подозревают в причастности к покушению, были лишены неприкосновенности. 

Попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа. Главу государства пытались атаковать в Каракасе при помощи беспилотников со взрывчаткой, однако цели дроны не достигли. Ответственность за атаку взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". При этом сам Мадуро обвинил в подготовке покушения лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса. До этого венесуэльский лидер заявил, что у него есть доказательства причастности к произошедшему президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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