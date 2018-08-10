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Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

07:57
  • пятница
  • 10 августа 2018

Во время последнего похода в Средиземное море российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо". Экипаж записал основные параметры субмарины - их расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

В Главном командовании Военно-Морского Флота сообщили, что во время последнего похода в Средиземное море российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо". Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что произошло это в апреле 2018 года. Длилось преследование более двух часов. Записанные экипажем фрегата основные параметры субмарины расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщали, что за период с марта по июнь "Адмирал Эссен" провел комплекс учений по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки, а также отработал противолодочные задачи.

"Адмирал Эссен", который является вторым сторожевым кораблем проекта 11356, вооружен реактивной бомбовой установкой, зенитной артиллерией, артустановкой калибром 100 миллиметров, ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" и крылатыми ракетами "Калибр". 

Подлодки типа "Огайо" это крупнейшие американские субмарины и единственный на данный момент класс ракетоносцев ВМС США.

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