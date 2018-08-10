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Названы регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью

08:12
  • пятница
  • 10 августа 2018

Минтруд назвал регионы с самой высокой ожидаемой рождаемостью к 2020 году. Лучший показатель должна продемонстрировать Тыва с коэффициентом рождаемости 3,4 (число детей на одну женщину). Далее идут Чечня (2,92), республика Алтай (2,9),Ненецкий автономный округ (2,52) и Бурятия (2,28).

Министерство труда и социальной защиты России провело расчеты относительно регионов с наибольшими показателями рождаемости к 2020 году. Результатами исследования делятся "Известия".

Ожидается, что самый высокий показатель продемонстрирует Тыва с коэффициентом рождаемости 3,4 (число детей на одну женщину). На втором месте оказалась Чечня (2,92). Замыкает тройку республика Алтай (2,9). Далее следуют Ненецкий автономный округ (2,52) и Бурятия (2,28).

Таким образом, Минтруд прогнозирует наибольший вклад в увеличение показателя от регионов Сибири и Кавказа - в большинстве субъектов там соответствующий коэффициент выше 2.

Ранее Федеральная служба государственной статистики обновила свой демографический прогноз до 2036 года. Согласно документу, к обозначенному времени в России будут жить 157 миллионов человек. Новые данные связаны с принятой в конце 2017 года государственной программой "Развитие здравоохранения". В ведомстве ожидают, что в России вырастет продолжительность жизни и снизится смертность.

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