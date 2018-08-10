Российские пловцы выиграли общекомандный зачет на ЧЕ

На мультиспортивном чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго завершились соревнования по плаванию. Победу в общем зачете одержала сборная России.

Российская команда по плаванию в шотландском Глазго выиграла общекомандный зачет. Результаты наших спортсменов на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта превзошли прежние достижения сборных России и Советского Союза, передает "ТВ Центр".

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки золото у Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой в плавании брассом, выиграв дистанцию 50 метров. Вместе с подругами по команде победила и в комбинированной эстафете 4 по 100. Наша мужская четверка взяла серебро. Дарья Устинова заняла второе место в заплыве на 200 метров на спине. В прыжках с трехметрового трамплина серебро и бронза у Ильи Захарова и Евгения Кузнецова. Сборная России продолжает лидировать по числу наград в командном зачете.