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Российские пловцы выиграли общекомандный зачет на ЧЕ

08:45
  • пятница
  • 10 августа 2018

На мультиспортивном чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго завершились соревнования по плаванию. Победу в общем зачете одержала сборная России.

Российская команда по плаванию в шотландском Глазго выиграла общекомандный зачет. Результаты наших спортсменов на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта превзошли прежние достижения сборных России и Советского Союза, передает "ТВ Центр".

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки золото у Александра Бондаря и Виктора Минибаева. Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой в плавании брассом, выиграв дистанцию 50 метров. Вместе с подругами по команде победила и в комбинированной эстафете 4 по 100. Наша мужская четверка взяла серебро. Дарья Устинова заняла второе место в заплыве на 200 метров на спине. В прыжках с трехметрового  трамплина серебро и бронза  у Ильи Захарова и Евгения Кузнецова. Сборная России продолжает лидировать по числу наград в командном зачете.

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