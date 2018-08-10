В Испании от теплового удара погибли 12 человек

В Испании растет число жертв аномальной жары. От теплового удара погибли уже 12 человек.

В Испании из-за высоких температур и ветра почти неделю пожарные не могут взять под контроль крупное возгорание в провинции Валенсия, передает "ТВ Центр".

В соседней Португалии ситуация несколько улучшилась. Распространение огня удалось остановить. Больше всего от стихии пострадали туристические районы на юге страны. Жители пока не рискуют возвращаться в свои дома и остаются в пунктах временного размещения.

А в Германии нашествие ос может лишить немецких фермеров рекордного за многие годы урожая фруктов. Жара спровоцировала аномально быстрое созревание баварских персиков и слив. Однако уборке мешает рост популяции насекомых, которые уже покусали посетителей Мюнхенской фруктовой ярмарки.

Тем временем, юг Франции страдает от проливных дождей. Эвакуированы более полутора тысяч человек. Затоплены дороги и населенные пункты, из берегов вышли реки. Из водной ловушки спасатели вызволили 119 детей из Германии, которые отдыхали в летнем лагере. Их сопровождающий пропал без вести. В спасательных операциях задействованы более 400 пожарных и жандармов, а также четыре вертолета.