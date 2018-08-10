Госдеп США назвал цель новых санкций против России

Госдепартамент США при помощи санкций надеется улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы более надлежащего поведения.

В Госдепартаменте США уверены, что новые антироссийские санкции помогут добиться изменений в поведении Москвы, об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

США хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, так как у стран есть много взаимных интересов.

"Мы по-разному подходим к каждой стране. Каждая страна, с которой у нас есть отношения или даже страны, с которыми у нас нет отношений, рассматриваются через свой объектив. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой", - уточнила политик по поводу введения новых санкций.

В качестве примера Науэрт привела КНДР и отметила, что именно санкции заставили Пхеньян сесть за стол переговоров.

8 августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

В случае введения новых санкций, МИД России подготовит зеркальный ответ.