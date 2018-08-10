Миссия ООН провела первое патрулирование демилитаризованной зоны на Голанах

Миссия ООН провела первое патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот в Сирии без сопровождения российской военной полиции. Это стало возможным благодаря совместным действиям наших офицеров и сил международной организации. Теперь конвой ООН сможет контролировать посты на так называемой линии "Альфа", которые находятся под управлением израильских военных.

Скорость не велика. Пейзаж не впечатляет. Вокруг - разрушенные артобстрелами кварталы. Колонна бронемашин с логотипами ООН движется к Голанским высотам. Инспекторы фиксируют разрушения, составляют карты. Миссия ООН смогла работать в демилитаризованной зоне благодаря российским военным полицейским. Наши офицеры гарантировали безопасность, передает "ТВ Центр".

"Россия оказывает поддержку народу Сирии. Также усилия вашей страны помогли нам снова начать работать тут. Мы увидели разрушенный мост, который был частью главной дороги от Дамаска до перехода. Теперь будем думать, что делать, ведь задача номер один нашей миссии - открыть переход", - рассказал глава миссии и командующий силами ООН по наблюдению за разъединением сил на Голанских высотах Франсис Вид Санзери.

А это уже вопрос совместных действий. Инспекторы ООН - в постоянном контакте с российскими военными.

"Сегодняшний проведенный конвой миссии на Голанских высотах - результат предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН. Флаг ООН, как и российский флаг - на демилитаризованной зоне является символом спокойствия для граждан Сирии, гарантом мира и стабильности. Российская сторона делает все для того, чтобы исполнялась резолюция ООН", - заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Сергей Кураленко.

На этих дорогах не так часто встретишь простые легковые автомобили. Хайлель - один из первых, кто вместе со своей большой семьёй решил вернуться в родной дом.

"Эта земля пропитана кровью сирийских солдат. Они погибли, но освободили мою родную деревню от боевиков. Сейчас, когда совсем рядом ваши военные полицейские, мы можем, наконец, спокойно вернуться, жить и начать восстанавливать свои дома", - сказал Хайлель Абдалла.

Демилитаризованная зона на Голанских высотах с сирийской стороны начинается здесь (см. видео). С блокпоста российской военной полиции. Всего таких пунктов будет восемь.

"Жители провинции Эль-Кунейтра очень рады присутствию военной полиции, потому что военная полиция является гарантом их безопасности", - пояснил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции Виктор Зайцев.

Главная задача первой инспекции ООН – понять, как скоро может быть открыт гуманитарный коридор через демилитаризованную зону. Обстановка на месте изучена. Отчёт в ближайшее время будет направлен в штаб-квартиру ООН.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр". Провинция Хама, Сирия.