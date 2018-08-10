Медведев: нацпроекты должны учитывать потребности Дальнего Востока

Национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности Дальнего Востока и Байкальского региона. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию. Ранее он прибыл в Камчатский край с рабочим визитом.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Камчатский край, передает "ТВ Центр".

Он провел заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. На совещании обсуждались вопросы по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

В частности, создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа. По словам Медведева, этот транспортно-логистический узел важен как для экономики региона, так и для укрепления позиций России на рынках АТР. Кроме того, национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности Дальнего Востока и Байкальского региона, где уровень жизни ниже среднего по стране, отметил премьер.

"Ожидается, что объем перевозок по Северному морскому пути здесь утроится, и он перейдет на круглогодичную загрузку. Во-вторых, это позволит обеспечить серьезными заказами российских судостроителей. Для этих целей планируется построить десять танкеров газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересные идеи по газификации Камчатского края, что, безусловно, также является важным направлением", - заявил Медведев.

Медведев также провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Глава региона сообщил премьер-министру о рекордном показателе добычи лосося, хороших перспективах рыбопромышленной отрасли и успехах в строительстве сейсмоустойчивого жилья.

Система особо охраняемых природных зон получит серьезные финансовые вливания, отметил Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника. Премьер рассказал, что сейчас готовится отдельный национальный проект "Экология", согласно которому в ближайшие годы будет принято решение о создании 24 особо охраняемых природных территорий.