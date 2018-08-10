В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в отделении полиции

Полицейские в Хабаровске сняли с рейса в Красноярск агрессивного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов. Мужчину доставили в дежурную часть, однако там он сломал скамейку в комнате для задержанных, а также оскорблял сотрудников полиции. Дебошира привлекли к административной ответственности.

В Хабаровске сотрудники полиции сняли с рейса вылетавшего в Красноярск пассажира. Он устроил дебош на борту самолета, передает "ТВ Центр".

При посадке в салон мужчина начал скандалить с попутчиками и нецензурно выражаться. Экипаж пробовал успокоить буяна, но он разошелся не на шутку и попытался прорваться в кабину пилотов. К тому моменту на борт уже поднялись полицейские. Однако наручники и задержание не охладили пыл дебошира. В отделении полиции агрессивный пассажир сломал скамейку и оскорблял стражей порядка.

"34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета вел себя агрессивно. На неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов. Мужчину доставили в дежурную часть полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.