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В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в отделении полиции

08:54
  • пятница
  • 10 августа 2018

Полицейские в Хабаровске сняли с рейса в Красноярск агрессивного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов. Мужчину доставили в дежурную часть, однако там он сломал скамейку в комнате для задержанных, а также оскорблял сотрудников полиции. Дебошира привлекли к административной ответственности.

В Хабаровске  сотрудники полиции сняли  с рейса вылетавшего в Красноярск пассажира. Он устроил дебош на борту самолета, передает "ТВ Центр".

При посадке  в салон мужчина начал скандалить с попутчиками и  нецензурно выражаться. Экипаж пробовал успокоить буяна,  но он разошелся не на шутку и попытался прорваться в кабину пилотов.   К тому моменту на борт уже поднялись полицейские. Однако  наручники и задержание не охладили пыл дебошира. В отделении полиции  агрессивный пассажир сломал скамейку и оскорблял стражей порядка.

"34-летний  житель Хабаровского края в салоне самолета вел себя агрессивно. На неоднократные  просьбы сотрудников  авиакомпании соблюдать  правила поведения не реагировал и пытался  проникнуть в кабину пилотов. Мужчину доставили  в дежурную часть полиции. В настоящее время  он привлечен к административной ответственности, решается вопрос  о возбуждении уголовного дела", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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