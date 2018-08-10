КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию

Власти КНДР в одностороннем порядке отложили совместную с Южной Кореей инспекцию шоссе. Причин этого они не объяснили.

Правительство КНДР отложило совместную с Южной Кореей инспекцию в одностороннем порядке, передает "Газета.ру".

Отмечается, что об отмене готовившихся мероприятий Пхеньян сообщил Сеулу в телеграмме, не объяснив при этом причин. Делегации двух стран должны были проинспектировать шоссе в КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР проведут переговоры на министерском уровне 13 августа для того, чтобы обсудить подготовку нового саммита между лидерами двух стран.

31 июля службы разведки США рассказали об итогах анализа спутниковых снимков, согласно которым КНДР продолжает производить межконтинентальные баллистические ракеты.