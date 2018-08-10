ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию

08:33
  • пятница
  • 10 августа 2018

Власти КНДР в одностороннем порядке отложили совместную с Южной Кореей инспекцию шоссе. Причин этого они не объяснили.

Правительство КНДР отложило совместную с Южной Кореей инспекцию в одностороннем порядке, передает "Газета.ру".

Отмечается, что об отмене готовившихся мероприятий Пхеньян сообщил Сеулу в телеграмме, не объяснив при этом причин. Делегации двух стран должны были проинспектировать шоссе в КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР проведут переговоры на министерском уровне 13 августа для того, чтобы обсудить подготовку нового саммита между лидерами двух стран. 

31 июля службы разведки США рассказали об итогах анализа спутниковых снимков, согласно которым КНДР продолжает производить межконтинентальные баллистические ракеты. 

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг КНДР
Флаг КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100