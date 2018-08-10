Жертвами пожара в пятиэтажке на западе Москвы стали два человека

На Хорошевской улице в Москве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли два человека. 240 жильцов были эвакуированы. Возгорание на площади в 400 квадратных метров потушено. Причины произошедшего устанавливаются.
В пятиэтажном жилом доме на Хорошевской улице на западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает "МИР24".
Возгорание началось в квартире на последнем этаже и распространилось на 400 квадратных метров, в том числе на крышу строения. К настоящему моменту оно уже ликвидировано. В тушении пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, участвовали 140 человек и около 40 единиц техники.
Из дома эвакуировали 240 жильцов, они пока размещены в ближайшей школе. Здание теперь ожидает ремонт. Сейчас следователи устанавливают причину произошедшего.
- Руководивший тушением "Зимней вишни" пожарный пытался покончить с собой
- Ракета ВВС Испании вызвала пожар торфяника в Эстонии
- Испанию и Португалию охватили масштабные лесные пожары
- Пожар привел к эвакуации более 400 человек из гостиницы в Санкт-Петербурге
- Жертвами пожара в Новосибирской области стали трое детей