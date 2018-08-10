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Жертвами пожара в пятиэтажке на западе Москвы стали два человека

08:53
  • пятница
  • 10 августа 2018

На Хорошевской улице в Москве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли два человека. 240 жильцов были эвакуированы. Возгорание на площади в 400 квадратных метров потушено. Причины произошедшего устанавливаются.

В пятиэтажном жилом доме на Хорошевской улице на западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает "МИР24".

Возгорание началось в квартире на последнем этаже и распространилось на 400 квадратных метров, в том числе на крышу строения. К настоящему моменту оно уже ликвидировано. В тушении пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, участвовали 140 человек и около 40 единиц техники.

Из дома эвакуировали 240 жильцов, они пока размещены в ближайшей школе. Здание теперь ожидает ремонт. Сейчас следователи устанавливают причину произошедшего.

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