Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 90 человек

Число жертв природного пожара в Греции увеличилось до 93 человек, из них 82 уже опознаны. Власти предполагают, что причиной трагедии могли стать поджоги. Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции.

Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 93 человек, сообщает РИА Новости.

"По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, идентифицированы 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", - добавили в пожарной службе страны.

В Греции в области Восточная Аттика с 23 июля горят леса. Некоторые населенные пункты оказались полностью уничтожены огнем. Власти предполагают, что причиной пожаров могли стать поджоги. Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции.