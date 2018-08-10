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Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 90 человек

09:06
  • пятница
  • 10 августа 2018

Число жертв природного пожара в Греции увеличилось до 93 человек, из них 82 уже опознаны. Власти предполагают, что причиной трагедии могли стать поджоги. Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции.

Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 93 человек, сообщает РИА Новости.

"По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, идентифицированы 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", - добавили в пожарной службе страны.

В Греции в области Восточная Аттика с 23 июля горят леса. Некоторые населенные пункты оказались полностью уничтожены огнем. Власти предполагают, что причиной пожаров могли стать поджоги. Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции.

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