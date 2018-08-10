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Эрдоган заявил о бесперспективности экономического давления на Турцию

09:12
  • пятница
  • 10 августа 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил "различные кампании", ведущиеся против его страны, но призвал "не обращать на них внимания". Он также заявил, что попытки экономического давления на Анкару являются бесперспективными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против его страны ведутся "различные кампании", однако попытки экономического давления бесперспективны. Слова турецкого лидера приводит ТАСС.

"Против Турции проводятся различные кампании, не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и Аллах", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее курс турецкой лиры упал по отношению к доллару из-за вновь появившейся между Турцией и США напряженности.

4 августа Эрдоган сообщил, что Анкара заморозит счета министра юстиции Соединенных Штатов Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке, что станет ответом на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства.

До этого американское Министерство финансов ввело санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, так как Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

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