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У задавившего пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза

09:40
  • пятница
  • 10 августа 2018

ДТП, которое произошло накануне в подмосковных Мытищах, могло произойти из-за технической неисправности – у автобуса могли отказать тормоза. 29-летний водитель задержан.

В полиции назвали вероятную причину наезда автобуса на пешеходов в подмосковных Мытищах, сообщает агентство "Москва".

"По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Окончательную причину ДТП установят в ходе проверки", - рассказали в ведомстве.

29-летний водитель автобуса задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".

ДТП произошло накануне в Шараповском проезде в Мытищах. Три человека получили тяжелые травмы.

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