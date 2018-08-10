ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: в Индии из-за схода оползней погибли 26 человек

09:30
  • пятница
  • 10 августа 2018

В различных районах индийского штата Керала жертвами схода оползней стали уже 26 человек, пишут СМИ. Обильные дожди идут там со среды. Несколько расположенных в низинах населенных районов полностью затоплены.

Как пишет газета Hindustan Times, в Индии в различных районах штата Керала жертвами схода оползней стали уже 26 человек. Внимание на публикацию обратило РИА "Новости".

Обильные дожди в штате начались 8 августа и продолжаются до сих пор. Несколько расположенных в низинах населенных районов оказались полностью затоплены. 

Во всех затронутых действиями стихии районах отменены занятия. Власти штата просят федеральное правительство направить в регион армейские подразделения. Эвакуация мирных жителей и ликвидация последствий бедствия продолжаются.

Читайте также:
Главное сегодня
Наводнение в Индии
Наводнение в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100