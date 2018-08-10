СМИ: в Индии из-за схода оползней погибли 26 человек

В различных районах индийского штата Керала жертвами схода оползней стали уже 26 человек, пишут СМИ. Обильные дожди идут там со среды. Несколько расположенных в низинах населенных районов полностью затоплены.

Как пишет газета Hindustan Times, в Индии в различных районах штата Керала жертвами схода оползней стали уже 26 человек. Внимание на публикацию обратило РИА "Новости".

Обильные дожди в штате начались 8 августа и продолжаются до сих пор. Несколько расположенных в низинах населенных районов оказались полностью затоплены.

Во всех затронутых действиями стихии районах отменены занятия. Власти штата просят федеральное правительство направить в регион армейские подразделения. Эвакуация мирных жителей и ликвидация последствий бедствия продолжаются.