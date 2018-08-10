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На авиадебошира из Хабаровска могут завести уголовное дело

11:34
  • пятница
  • 10 августа 2018

Полицейские в Хабаровске сняли с рейса пассажира, который угрожал экипажу самолёта и пытался проникнуть в кабину пилотов. Разъярённого мужчину доставили в дежурную часть. Однако остановить бурные эмоции сотрудникам не удалось. В комнате для задержанных авиадебошир сломал скамейку, а также оскорблял правоохранителей. Мужчина привлечён к административной ответственности.

Агрессивного пассажира с трудом сдерживают несколько  бортпроводников. Он не скупится в оскорблениях, даже в адрес представительниц слабого пола. Сначала он пытался вломиться в кабину пилотов,  а затем стал угрожать стюардессе. 34-летний житель Хабаровского края по пути в Красноярск успел поставить "на уши" весь самолет, передает "ТВ Центр".

Что спровоцировало агрессивное поведение - неизвестно. Пассажиры рассказывают, что мужчина, едва ступив на борт самолета, сразу же начал  демонстрировать навыки рукопашного боя. Очевидно, перед вылетом не обошлось и без изрядной порции алкоголя.

Из-за агрессивного пассажира пилоты приняли решение  развернуть самолет обратно. В Хабаровске полицейские сняли авиадебошира с рейса. Впрочем, даже наручники не охладили его пыл. Уже находясь в отделении, мужчина снова устроил погром, бил в железную дверь, издавая при этом нечеловеческие крики.

В комнате для задержанных агрессивный  мужчина крушил всё, что попадётся под руку: сломал скамейку и принялся кидать обломки в сотрудников полиции.

"Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Сломав скамейку, в комнате для задержанных мужчина начал оскорблять наших сотрудников. В настоящее время он привлечен к административной ответственности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И, похоже, одним штрафом авиадебоширу отделаться не удастся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту  хулиганства в отделении полиции.

Елена Сахно, Дмитрий  Поляков, "ТВ Центр".

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