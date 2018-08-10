Британская полиция потратила почти $13 млн на расследование "дела Скрипалей"

Страны Запада, похоже, соревнуются между собой, чья антироссийская риторика абсурднее. Как стало известно, Великобритания потратила колоссальные средства на поиски московского следа в деле Скрипалей. Не отстают от союзника и США. Международные эксперты считают, что новые санкции нанесут серьёзный удар, прежде всего, по американским компаниям.

Санкции как способ наладить отношения. Примерно так в Госдепартаменте объяснили введение очередных ограничений в отношении России, передает "ТВ Центр". США, которые никак не могут выйти из роли мирового жандарма, продолжают искать рычаги давления на Москву. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Россия - большая страна, и мы тоже. Мы вынуждены вести переговоры с правительствами других стран. И санкции - это средство, при помощи которого мы можем попытаться побудить то или иное правительство к лучшему поведению", - объяснила она.

Пока речь идёт о запрете поставок в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. То есть тех, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях. Но уже осенью Госдеп грозит почти полностью прекратить торговлю между странами, запретить полёты "Аэрофлота" и сократить дипломатические контакты. Официальным поводом для введения очередных санкций стало "дело Скрипалей".

"Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания так называемого дела Скрипалей, он просто очевиден. Стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

От Москвы ждут гарантий неиспользования химического оружия. Однако на вопрос, какие именно гарантии устроят Вашингтон, представитель Госдепа развела руками, заявив, что у нее нет ответа. А в российском МИД напомнили - Россия полностью ликвидировала свои запасы химоружия.

Тем временем в Великобритании подсчитали - на расследование инцидентов в Эймсбери и Солсбери потрачено почти 13 миллионов долларов. Вот только результата от этой работы пока не видно, доказательств чьей-либо вины до сих пор нет.

Российскую карту продолжают разыгрывать и американские демократы. До промежуточных выборов еще три месяца, а сенатор Билл Нельсон уже обвинил Россию во вмешательстве. Разумеется, на основании "очень секретных данных". Хакеры якобы проникли в базы данных избирательной системы Флориды. Правда власти штата это заявление тут же опровергли - у них "ноль информации".

"Мы обеспокоены заявлениями Нельсона, и мы не видели никаких новых компрометирующих действий со стороны российских акторов на избирательную инфраструктуру", - сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Российские дипломаты, однако, обеспокоены совсем другим. Накануне они посетили арестованную по надуманным обвинениям соотечественницу Марию Бутину. Ее подозревают в заговоре против США. Из-за низкой температуры в камере у девушки обострился хронический артрит. Сейчас россиянка чувствует себя уже лучше.

"В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение", - заявили в посольстве России в США.

Дипломаты и дальше намерены добиваться улучшения условий содержания россиянки. Несмотря на крайне своеобразное американское представление о законах, которое зачастую опирается не на кодекс, а на политику.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".