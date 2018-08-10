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Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через пути МЦК

11:55
  • пятница
  • 10 августа 2018

Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории бывшего завода ЗИЛ. Мэр осмотрел новый парк "Тюфелева роща", расположенный рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ".

Уникальный ландшафтный парк, современный жилой район и транспортная доступность. На юге столицы на месте бывшей промзоны ЗИЛ мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по новой эстакаде, передает "ТВ Центр".

Огромную территорию разделили на несколько частей, где построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивные зоны. Особое внимание уделили и развитию транспортной инфраструктуры. Новые трассы не только свяжут Третье транспортное кольцо, метро и МЦК, но и значительно разгрузят соседние дороги и набережные.

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