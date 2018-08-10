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Московские школьники завоевали 9 золотых медалей на международных олимпиадах

11:53
  • пятница
  • 10 августа 2018

Школьники из Москвы показали лучшие результаты по математике, биологии, физике, химии и географии на международных олимпиадах в этом году. Они завоевали 9 из 14 золотых медалей. Отличившихся ждёт материальное поощрение.

Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники на международных олимпиадах в этом году, передает "ТВ Центр".

Столичные учащиеся входили в сборную команду страны и показали лучшие результаты по математике, биологии, физике, химии и географии. Отличившихся ждёт материальное поощрение. Так, победители, получат премии – один миллион рублей. Обладатели серебряных медалей – по 500 тысяч рублей, бронзовые призеры – по 250 тысяч рублей.

В последние несколько лет московские учащиеся  всегда становились призёрами всероссийских олимпиад и международных состязаний.

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