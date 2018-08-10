Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

Новую страницу в отечественной истории открыли археологи. В Ростовской области обнаружили захоронения, которые значительно старше даже египетских пирамид. По оценкам учёных, керамике, найденной на раскопках кургана, более шести тысячи лет. Причем все говорит о том, что на этом месте существовало довольно крупное поселение со своей культурой и традициями.

Осторожно, снимая лопатами слой за слоем, археологи в окрестностях Аксая расчищают древнейший некрополь, передает "ТВ Центр". Курган Фигурин. Таких - от Дербента до Ростова - десятки, если не сотни. Но когда ученые добрались до самых нижних слоев, ахнули. Из-под земли показались могилы, каких на юге России еще не встречали. Ни по форме. Ни по возрасту.

"Первые захоронения были совершены здесь в начале тысячелетия до нашей эры, то есть это время отделено от нашего времени шестью тысячелетиями", - заявил профессор Южного федерального университета Алексей Кияшко.

Это значит, что курган значительно старше египетских пирамид. Как минимум, на тысячу лет. И поэтому находки в могильниках, по словам ученых, не просто более древние - они уникальные.

Склепы были сооружены из отесанных камней - мегалитов. Как в Стоунхендже. То есть перед глазами - исторические памятники цивилизации, по тем временам хорошо знакомой с разными технологиями. От обработки ракушечника до выплавки металлов и добычи глины.

"В каждом погребении можно обнаружить достаточно уникальные предметы, связанные с древними культами, религиями - это различные амулеты, которые клали умершим, чтобы они удостоились попадания в загробный мир", - рассказал Кияшко.

Откуда пришли первые строители кургана, ученым еще предстоит выяснить. Пока точно можно сказать, что они были кочевниками. В таких склепах хоронили вождей и знать. Этот горшок, найденный в некрополе, самый древний. Он тоже из утвари, которую клали в могилу. По бокам - орнамент елочкой, сделанный вручную. На стенках - отпечатки пальцев. Археологи делают вывод, что лепила его женщина. По рисунку, форме и размерам ученые попытаются выяснить, из какого племени была гончарщица. Или оружейник, который выковал этот клинок.

"Вот, пожалуйста, это бронзовый клинок, ученые спорят, является ли это просто ножом - бронзовый нож, черешок для крепления деревянной рукоятки. Или некоторые предполагают, что это были своего рода кинжалы", - показал Кияшко.

В кургане, как в учебнике истории, вся летопись юга России. От времен неолита, и до 19 века. Ведь Фигурин как многослойный пирог. Над склепами первых людей свои могильники строили другие племена. Скифы, гунны, хазары. И так столетие за столетием он нарастал новыми пластами. Курган во все века был местом культовым. 150 лет назад вокруг холма строили свои землянки первые казаки, которые, как и их предки, пасли скот, занимались рыболовством и гончарным ремеслом.

"Еще один такой горшок находится внутри жилища, вот его фрагменты, в заполнении также были найдены многочисленные фрагменты подобных горшков, железные изделия, обломки стекла, были найдены позвонки рыбы и кости лошади", - заявил старший инженер Инженерно-тактического центра специальных работ и экспертиз Юрий Гугуев.

Раскопки кургана продолжатся до ноября. Ученые не исключают, что их ждут новые уникальные находки. И не только эпохи неолита. Но, например, тысячелетнего периода, когда в этих степях царствовали сарматы. Воинственное племя, исчезнувшее навсегда, которое не оставило о себе никаких памятников, кроме могил и курганов.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".