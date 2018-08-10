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Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина в Италии

11:45
  • пятница
  • 10 августа 2018

В одном из ювелирных магазинов Италии сняли на видео муравья, который попытался украсть бриллиант. Как вырывали драгоценность из лап грабителя, сотрудники записывать не стали. Не сообщается также и о мотивах насекомого.

Дерзкая попытка ограбления ювелирного магазина в Италии. В сети набирает популярность ролик с необычным грабителем, передает "ТВ Центр".

Бесстрашный муравей смог незаметно похитить бриллиант и протащить его почти на метр. Крошечному любителю драгоценностей почти удалось скрыться с места преступления, однако продавцы, заметив воришку, начали снимать его на видео.

Как вырывали бриллиант из лап грабителя, сотрудники записывать не стали. Не сообщается также и о мотивах насекомого.

Есть подозрения, что это не первая крупная кража муравья - несколько пользователей узнали грабителя. Они сообщили, что он вынес из их дома вещи в десятки раз больше самого себя.

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