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Суд подтвердил исключение зданий "Зимней вишни" из списка вещдоков

10:03
  • пятница
  • 10 августа 2018

Суд признал законным исключение сгоревших зданий ТЦ "Зимняя вишня" из числа вещдоков. Оспорить решение следствия пытались Анна и Александр Смирновы из поселка Трещевский Кемеровской области, потерявшие ребенка во время пожара.

Суд подтвердил исключение зданий ТЦ "Зимняя вишня" из числа вещдоков по делу о пожаре, жертвами которого стали 60 человек, передает ТАСС.

Оспорить решение следствия пытались потерпевшие Анна и Александр Смирновы из поселка Трещевский Кемеровской области, потерявшие ребенка во время пожара в ТЦ. Они считают, что здание может еще пригодиться в качестве вещдока.

На заседании суда представители СК возражали против жалобы, ссылаясь на то, что все следственные действия в зданиях уже проведены. Кроме того, выступавшие в суде эксперты обратили внимание на аварийное состояние конструкций зданий и угрозу обрушения.

Тяжелая техника приступила к демонтажу "Зимней вишни" 19 июля. На месте торгового центра решено обустроить сквер.

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