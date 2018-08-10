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На матче "Динамо-Минск" - "Зенит" задержали 14 российских болельщиков

10:04
  • пятница
  • 10 августа 2018

В ходе матча Лиги Европы между минским "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом" белорусская полиция задержала 16 человек. 14 из них - болельщики российского клуба. Были составлены протоколы об административных правонарушениях. Все задержанные уже отпущены.

В Минске во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом" полиция задержала 14 болельщиков российской команды. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также были задержаны два гражданина Белоруссии. Правоохранительные органы составили 16 протоколов об административных правонарушениях. 11 из них - за мелкое хулиганство, еще 5 - за распитие спиртного в общественном месте.

К настоящему моменту всех задержанных уже отпустили. 

Матч завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 4:0. Всего на игре присутствовали 2300 фанатов "Зенита". Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.

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