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Захарова ответила на заявление Госдепа о санкциях набором эмодзи

10:44
  • пятница
  • 10 августа 2018

Мария Захарова заинтересовались "набором инструментов", при помощи которого Госдеп США намерен улучшать отношения с Москвой и опубликовала набор эмодзи, среди которых летучая мышь, паук, скорпион, шпритц, нож, гроб, мечи, ураган и другие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о цели новых антироссийских санкций.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"?", - написала Захарова в своем Facebook, прикрепив к сообщению 22 эмодзи.

Официальный представитель сообщила, что также хотела бы услышать пару примеров того, где и как этот "набор" сработал.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, чего хочет добиться Вашингтон, вводя новые антироссийские санкции. По ее словам, санкции - это эффективный инструмент, который помогает добиться "надлежащего поведения" от страны.

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