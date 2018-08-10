В петербургской больнице обнаружили свалку инфицированных отходов

На территории клинической больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге обнаружили хранилище инфицированных отходов. По действующим правилам, их в течение суток увозить из медицинского учреждения. В больнице идет проверка.

В Санкт-Петербурге на территории клинической больницы имени Боткина обнаружили хранилище опасных отходов класса "Б", передает "Русская Планета".

Отмечается, что к этому классу относятся инфицированные материалы и инструменты. По действующим правилам, их в течение суток должны увозить с территории медицинского учреждения.

Опасные отходы нашли в седьмом корпусе сваленными в кучу. В настоящее время в больнице идет проверка.

8 августа сообщалось, что в здании больницы Westchester Medical Center в Нью-Йорке произошла стрельба. Полиция заблокировала вход в медучреждение. СМИ писали, что открывший огонь мужчина убил свою жену, а затем покончил с собой.