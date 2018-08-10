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Пожар уничтожил уникальную церковь XVIII века в Карелии

13:05
  • пятница
  • 10 августа 2018

Пожарным удалось ликвидировать пожар в Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. Тем не менее, спасти уникальное строение не удалось — огонь полностью уничтожил деревянную церковь.

В Кондопоге полностью сгорела Успенская церковь XVIII века - одна из самых известных достопримечательностей республики Карелия, передает TVC.RU. Храм является объектом культурного наследия.

К моменту прибытия спасателей пламенем охватило 60 квадратных метров. Остановить распространение огня экстренным службам не удалось. Уникальный памятник деревянного зодчества полностью уничтожен.

Успенская церковь была построена в 1774 году. Является одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

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