Пожар уничтожил уникальную церковь XVIII века в Карелии

Пожарным удалось ликвидировать пожар в Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. Тем не менее, спасти уникальное строение не удалось — огонь полностью уничтожил деревянную церковь.

В Кондопоге полностью сгорела Успенская церковь XVIII века - одна из самых известных достопримечательностей республики Карелия, передает TVC.RU. Храм является объектом культурного наследия. К моменту прибытия спасателей пламенем охватило 60 квадратных метров. Остановить распространение огня экстренным службам не удалось. Уникальный памятник деревянного зодчества полностью уничтожен. Успенская церковь была построена в 1774 году. Является одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.