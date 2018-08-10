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Из российских тюрем вышли почти 400 человек после пересчета сроков приговоров

11:25
  • пятница
  • 10 августа 2018

После пересчета сроков приговоров с учетом нахождения в следственном изоляторе на свободу вышли 399 заключенных. Еще 330 людям сократили срок. Всего же ходатайства в суды о пересмотре сроков приговоров подали более 38 тысяч осужденных.

Начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин сообщил, что после пересчета сроков приговоров с учетом нахождения в следственном изоляторе из мест лишения свободы вышли почти 400 человек. Слова Вединяпина приводит ТАСС.

"У нас уже освобождены 399 человек по состоянию на вчерашний день. Еще 330 сокращен срок", - подчеркнул генерал-майор.

Он также добавил, что ходатайства в суды о пересмотре сроков приговоров подали более 38 тысяч осужденных.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного прокурорского вмешательства. В связи с этим, в частности, будут проведены доскональный анализ жалоб, а также ревизия материалов об отказе в возбуждении уголовных дел "о недозволенных методах воздействия" в учреждениях ФСИН.

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